Travel Turkey İzmir'de Batı Akdeniz Tanıtılıyor

İzmir
'de 12. kez kapılarını Travel Turkey İzmir Turizm Fuar'nda Batı Akdeniz
tanıtılıyor. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
'nın (BAKA) koordinasyonunda Isparta
ve Burdur
'un tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra yeni turizm destinasyonu gül ve lavanta potansiyeli, 12. kez açılan Travel Turkey İzmir Turizm Fuar'ında tanıtılıyor. Sektör temsilcileri Isparta ve Burdur'un stantlarında yeni turizm destinasyonu gül ve lavanta değerleri ile Salda
ve Eğirdir
gölleri, Salda ve Davraz Kayak Merkezleri gibi doğa, Sagalassos
, Kibyra, Psidia gibi tarihi turizm değerlerinin tanıtımını yapıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi
ev sahipliği İZFAŞ ve TÜRSAB ortaklığıyla 3 gün sürecek Fuar Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy'un katıldığı tören ile açıldı. - BURDUR
Akdeniz,İzmir
07 Aralık 2018 Cuma 17:17