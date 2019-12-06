Haberler » Güncel » Travel Turkey İzmir'de Menteşe Rüzgarı - Haber

Travel Turkey İzmir'de Menteşe Rüzgarı

Türk turizm sektörünün en önemli buluşmalarından biri olan 'Travel Turkey İzmir' turizm fuarı kapılarını 13'üncü kez açarken, Menteşe Belediyesi stantı fuarın gözdesi oldu.

06.12.2019 16:31 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:31Travel Turkey İzmir'de Menteşe Rüzgarı

Belediyesi tarafından kurulan stantta Muğla evi, Muğla bacası, Kuzulu Kapı gibi tarihi Muğla mimarisinin örnekleri tanıtılırken, ziyaretçilere Muğla tarhanası, Muğla halkası, Muğla Saraylısı, bal, zerde, cevizli sucuk ve zeytinyağı gibi yöresel lezzetler ikram edildi.

Yerli ve yabancı ziyaretçilere Muğla tarhanası ikram eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Fuarlar, bir kentin tarihi ve turistlik değerleri ile yöresel lezzetlerini tanıtmakta büyük önem arz ediyor. Daha çok iç turizme yönelik olan ve bu yıl 13'üncüsü gerçekleşen Travel Turkey Turizm Fuarında biz de yerimizi alarak kentimizi tanıttık.Tarihi ve kültürel değerlerimizi, yöresel lezzetlerimizi katılımcılarla paylaştık. Farklı il ve ilçelerden gelen vatandaşlarımızın fuarımıza olan ilgisi bizleri sevindirdi. Travel Turkey İzmir fuarı ile kentimizi en iyi şekilde tanıtıyoruz." dedi.

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği fuarda halk oyunları ile Muğla Yörük Obaları Derneği Kadın Kaşık Ekibi Takımının ve Yaraş Mahallesi Kadın Tiyatro Topluluğunun gösterileri katılımcıların büyük beğenisini topladı.Menteşe Belediyesi tarafından ilk kez kurulan VR Sanal Gerçeklik gözlüğü ile ziyaretçiler Menteşe ilçesini keşfetme fırsatını buldular.Ebru stanttın da ise katılımcılar ebru yaparak, ebru sanatıyla tanıştılar.


Menteşe, İzmir, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:48 BAHÇELİEVLER'DE HASTANEDEKİ SALDIRI KAMERADA 2 - Haber
17:48 "Çelik kasa" hırsızı tutuklandı - Haber
17:48 İzmit'te 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Haber
17:48 Sivas'ta iskeleden düşen işçi öldü - Haber
17:43 Kuto kapılarını 13. kez ziyaretçilerine açan Travel Turkey İzmir fuarı açılışına katıldı - Haber
17:13 Teslim olan PKK'lı itiraf etti: Hulusi Akar ve Süleyman Soylu'ya suikast için Ankara'ya gönderildim - Haber
16:44 Ayşe Karaman'ın ölmeden önce sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler ortaya çıktı - Haber
16:40 Son dakika: İstanbul Okmeydanı'nda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı, trafik yoğunluğu oluştu - Haber
16:38 Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı - Haber
15:52 Yaşam koçunun 8 yaşındaki otizmli çocuğu darp ettiği davada karar çıkmadı - Haber
6.12.2019 17:50:44