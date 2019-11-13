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TravelExpo Ankara Turizm ve Seyahat Fuarı'nın tanıtımı yapıldı

Ankara Vali Yardımcısı Mustafa Erkayıran, "kültür turizmi" temasıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenecek TravelExpo Ankara Turizm ve Seyahat Fuarı'nın, Ankara'nın kültür ve turizm kenti olmasına katkı sağlayacağını belirtti.

13.11.2019 14:12 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:12TravelExpo Ankara Turizm ve Seyahat Fuarı'nın tanıtımı yapıldı
Vali Yardımcısı Mustafa Erkayıran, "kültür turizmi" temasıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenecek TravelExpo Ankara Turizm ve Seyahat Fuarı'nın, Ankara'nın kültür ve turizm kenti olmasına katkı sağlayacağını belirtti.
TravelExpo Ankara Turizm ve Seyahat Fuarı tanıtım toplantısı, fuarın paydaşlarının katılımlarıyla ATO Congresium'da düzenlendi.
Vali Yardımcısı Erkayıran, yarın açılacak fuarın, yoğun ekip çalışmasıyla hazırlandığını belirterek, Ankaralıların ilgisini çekecek renkli bir fuar olduğunu söyledi.
Erkayıran, "Fuarlar ve kongreler, ülkelerin, bölgelerin ve kentlerin turizm hareketliliğine çok büyük katkılar sağlamakta. Ankara'mızdaki bu tür etkinliklerle şehrimizin tanınması, kültür ve turizm kenti olması yolunda bir adım atmış olacağız." dedi.
Fuarda, Ankara'nın farklı destinasyonlarının tanıtımının yapılacağını, yurt içi ve yurt dışındaki otellerin ve acentelerin seyahat planlarının sunulacağını belirten Erkayıran, şunları söyledi:
"Doğal ve Kültürel Miras Alanlarında Sürdürülebilir Turizm konulu bir uluslararası konferans düzenlenecek ve alanın paydaşları turizmcilerle buluşacak. 22 ülkeden gelen otel ve acentelerle iş birliği imkanı olabilecek. Başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere fuarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."
"Tatil çekilişleri yapacağız"
ATİS Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Aygül ise bu yıl dördüncüsü düzenlenecek fuara, 200 firma ve kuruluş ile 20 ülkeden temsilcinin katılacağını belirtti.
Aygül, "Fuarımızda her gün bir konferans, söyleşi, kültürel etkinlikler, gösteriler ve tatil çekilişleri olacak. Yarın saat 10.00'da açılışı yapılacak ve ilgililer, ücretsiz katılabilecek. Tüm Ankaralıları, tatil fırsatlarını değerlendirmeleri için bekliyoruz. Kültür turizmi ile kültür rotalarının öne çıkmasını istiyoruz. Bu amaçla çeşitli turların çekilişlerini yapacağız, renkli bir fuar olacak." diye konuştu.
Toplantıya, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Faruk Akçay, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, Ankara Ticaret Odası Başkanvekili Halil İbrahim Yılmaz, TÜRSAB Orta Anadolu Bölge Temsil Kurulu Başkanı Engin Şahin, Ankara Anadolu Turizm Otelciler Derneği Başkanı Atilla Aytun, Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) Yönetim Kurulu Başkanı Birol Akman ve Skal Dernekleri Federasyonu Başkanı Savaş Çolakoğlu da katıldı.

Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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