28 Kasım 2018, 08:20
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Travma Sürüyor

Travma Sürüyor

Fenerbahçe’de Trabzonspor maçındaki sonuç ve oyun takımı derinden sarstı.

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçındaki sonuç ve oyun takımı derinden sarstı. Bordo-mavili takımın üstün ve bazı bölümlerdeki tek kale oyunu takımın özgüvenini yaraladı. 
Takım içerisinde, Galatasaray maçı öncesi yaşanan hava tekrar hakim oldu. Belirsizlik ve maç kaybetme korkusu takıma bir kez daha hakim olmuş durumda. Bu nedenle teknik heyet ve yönetim bu havayı dağıtmaya çalışıyor.
Öte yandan, Fenerbahçe'de Dinamo Zagreb maçı hazırlıkları Erwin Koeman yönetiminde devam ediyor. 
Trabzonspor,Fenerbahçe
28 Kasım 2018 Çarşamba 08:20

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