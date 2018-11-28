Travma Sürüyor

Fenerbahçe
'de Trabzonspor
maçındaki sonuç ve oyun takımı derinden sarstı. Bordo-mavili takımın üstün ve bazı bölümlerdeki tek kale oyunu takımın özgüvenini yaraladı.
Takım içerisinde, Galatasaray
maçı öncesi yaşanan hava tekrar hakim oldu. Belirsizlik ve maç kaybetme korkusu takıma bir kez daha hakim olmuş durumda. Bu nedenle teknik heyet ve yönetim bu havayı dağıtmaya çalışıyor.
Trabzonspor,Fenerbahçe
Öte yandan, Fenerbahçe'de Dinamo Zagreb
maçı hazırlıkları Erwin Koeman yönetiminde devam ediyor.
28 Kasım 2018 Çarşamba 08:20