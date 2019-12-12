Haberler » Güncel » 'Travmaya Duyarlı Okullarda Kalıcı Öğrenme Sürecinde Okul Psikolojik Danışmanlarının Rolü' eğitimi - Haber

"Travmaya Duyarlı Okullarda Kalıcı Öğrenme Sürecinde Okul Psikolojik Danışmanlarının Rolü" eğitimi

Tekirdağ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Toplantı salonunda "Travmaya Duyarlı Okullarda Kalıcı Öğrenme Sürecinde Okul Psikolojik Danışmanlarının Rolü" eğitimi verildi.

12.12.2019 12:31 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:36
Rehberlik ve Araştırma Merkezi Toplantı salonunda "Travmaya Duyarlı Okullarda Kalıcı Öğrenme Sürecinde Okul Psikolojik Danışmanlarının Rolü" eğitimi verildi.

Trakya Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2019 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan "Travmaya Duyarlı Okullarda Kalıcı Öğrenme Sürecinde Okul Psikolojik Danışmanlarının Rolü" Eğitimi, Tekirdağ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü'nün çalışma bölgesinde görev yapan 26 psikolojik danışmana eş zamanlı iki grupta Tekirdağ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Toplantı salonlarında 28 saatte verildi.

4 gün süren eğitim boyunca eğitim uzmanları Senel Karaman, Seren Beleci ve Tuğçe Yılmaz, olumsuz çocukluk deneyimlerinin okul ortamına yansıması, rehberlik servislerinin travmaya duyarlı olması, bağlanma stillerinin öğrenme surecine etkisi, ikincil travma ve şefkat yorgunluğu konusunda bilgi paylaşımında bulundu. Eğitim sonunda katılımcılara belgeleri Tekirdağ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Kurum Müdürü Dinçer Dönmez tarafından takdim edildi. - TEKİRDAĞ

Trakya Bölgesi, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:51 Antalyaspor Alanya'ya gitti - Haber
14:50 Avcılar'da üniversitede şoke eden olay - Haber
14:50 Kafası tencereye sıkışan küçük kızı kurtarma operasyonu - Haber
14:50 Merkez Bankasının toplam rezervleri arttı - Haber
14:50 Eşinin otomobilini yakıp, görüntüsünü gönderdi (2) - Haber
14:23 Belediye'ye siber saldırı düzenlendi, vatandaşlar güne küfürle uyandı - Haber
11:46 Temizlik yaparken canından oluyordu - Haber
10:58 Metin Feyzioğlu, Emine Bulut'un ailesinin avukatlığını üstlendi - Haber
08:48 Ağrı'da askerlerle, teröristlerin sıcak çatışmaya girdiği anlar ortaya çıktı - Haber
08:36 Sinop, Türkiye'de trafik lambası olmayan tek il olma özelliğini kaybetti - Haber
12.12.2019 14:52:37