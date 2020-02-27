Haberler » Güncel » TREDAŞ çalışanlarına deprem eğitimi verdi - Haber

TREDAŞ çalışanlarına deprem eğitimi verdi

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) tarafından, Genel Müdürlük, bağlı işletme ve şefliklerinde "Deprem Eğitimi" verildi.

27.02.2020 09:49 | Son Güncelleme: 27.02.2020 09:49TREDAŞ çalışanlarına deprem eğitimi verdi
Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) tarafından, Genel Müdürlük, bağlı işletme ve şefliklerinde " Eğitimi" verildi.

TREDAŞ Genel Müdürlüğü'nde, çalışanlarına yönelik verilen eğitimi, Dr. Yalçın Karagözler verdi. Depremin oluşumu ( Levhalar ve Kuzey Anadolu Fay Hattı), deprem master ( Planı öncesi, sırası ve sonrası), deprem çantası, kaçış yolları güvenliği, eşyaları sabitleme gibi konularda çalışanlara bilgi aktardı. Sınıfta basit bir uygulamanın da yapıldığı eğitime toplam 524 kişi katılırken, eğitimler gruplar halinde birer saat sürdü.

Dr. Karagözler, ülkemizin bir deprem ülkesi olduğunu hatırlatılarak, deprem tehlikesinin oluşturacağı riskleri en aza indirmek için deprem öncesi alınması gereken önlemler, deprem sırasında doğru davranış şekli ve deprem sonrasında yapılması gerekenler hakkında katılımcıları bilgilendirdi. - TEKİRDAĞ

Trakya Bölgesi, Deprem, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:28  Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Alanyaspor Beşiktaş şifresiz mi?
11:07  Galatasaray Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Gençlerbirliği maçı şifresiz mi?
10:56  İstiklal Marşı nedir? İstiklal Marşı'nın kabulü nasıl oldu? İstiklal Marşı'nın yazarı ve bestecisi kim? İstiklal Marşı'nın 10 kıtası!
10:42  Necmettin Erbakan ölüm yıl dönümü ne zaman? Necmettin Erbakan ne zaman öldü? Necmettin Erbakan hayatı ve biyografisi!
10:28  Gizem Karaca kimdir? Gizem Karaca kaç yaşında, nereli?
27.02.2020 11:43:23