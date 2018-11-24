Tredaş'dan Örnek Davranış

24 Kasım 2018 Cumartesi 11:57



24 Kasım 2018 Cumartesi 11:57

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) Kurumsal İletişim Şefi Ergin Akgün, güç kaynağı ve yaşam ünitesine bağlı hastaların borçtan dolayı elektriklerinin kesilmediğini söyledi.Bölgede güç kaynağı ve yaşam ünitesine bağlı hastaların listelerinin şirketlerinde mevcut olduğunu kaydeden Akgün, "Yaşam ünitesine bağlı hastalarımızın elektrik kesintisinden etkilenmemesi eğer bir elektrik kesintisi olduğu zaman önceliklendirilmesi için Türkiye'deki dağıtım şirketleri gibi bizde çalışmalar yaptık. Edirne ve Kırklareli valiliklerimize ve sağlık müdürlüklerimize güç kaynağı ve yaşam ünitesine bağlı hastalarımızın listesini talep ettik. Tekirdağ'da yaklaşık 100 hastamız mevcut. Alo 186 çağrı merkezimiz arayan hastalarımızı öncelikli kısmımıza aldık. Hastalarımız Alo 186'ıyı aradıklarında direkt operatöre bağlanıyorlar. Direkt müşteri temsilcisiyle görüşebiliyorlar. Biz bu alt yapıyı sağladık. Bu şekilde biz hastalarımızın en kısa sürede elektrik kesintisini gideriyoruz. Operasyon kısmı çalışanlarımız hastalarımızın elektrik kesintisini en kısa sürede gideriyor. Kesinti ve arızayı kısa sürede hallediyor. Borçtan dolayı da bu tür hastalarımızın elektriği kesilmiyor" dedi. - EDİRNE