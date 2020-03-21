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TREDAŞ'tan çalışanları ve vatandaşlar için koronavirüs önlemi

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), tarafından koronavirüs (Kovid-19) salgını riskinin azaltılması amacıyla termal kamera ve ateş ölçer önlemi alındı.

21.03.2020 12:57 | Son Güncelleme: 21.03.2020 12:59
Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), tarafından koronavirüs (Kovid-19) salgını riskinin azaltılması amacıyla termal kamera ve ateş ölçer önlemi alındı.
İşlemler için kuruma gelenler ile çalışanlara, termal kamera ve ateş ölçerle gerekli kontroller yapılıyor.
TREDAŞ Dağıtım Grup Direktörü Reşit Bilgili, AA muhabirine, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tedbirleri aldıklarını, hizmetlerini aynı şekilde sunmak için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.
İnsan sağlığının önemli olduğunu ve bu konuda herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini ifade eden Bilgili, şöyle devam etti:
"Sağlık Bakanlığının aldığı genel tedbirler dışında, şirketimizin girişinde ateş ölçer ve termal kamera ile kontrol yapılıyor. Araçlarımızda ve kurumumuzda dezenfekte çalışmalarımızı yaptık ve periyodik olarak da devam ediyor. Bunun dışında çalışanlarımızın sağlığını da gözeterek sosyal mesafenin de korunması kapsamında homeofis tarzında da iyileştirmeler yapıyoruz. Vatandaşlarımıza, 'Siz evde kalın biz enerjinin sürekliliği için buradayız' diyoruz."
TREDAŞ çalışanı Burak Baran da koronavirüsün ortaya çıktığı ilk günden itibaren kurumun gerekli önlemleri aldığını belirterek, "Bize gerekli bilgilendirmeler yapılmıştı. Maske ve eldivenlerimiz kurumumuz tarafından temin edildi. Girişe konulan termal kamera ve ateş ölçerle her girişte kontrol yapılıyor." dedi.
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TREDAŞ’tan çalışanları ve vatandaşlar için koronavirüs önlemi

Kaynak: AA

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TREDAŞ'tan çalışanları ve vatandaşlar için koronavirüs önlemi
Etiketler : Trakya Bölgesi, Güncel

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