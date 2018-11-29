Tredaş'tan Edirne'deki Elektrik Kesintisi Açıklaması

29 Kasım 2018 Perşembe 17:42



29 Kasım 2018 Perşembe 17:42

Edirne'de meydana gelen yağış sonrası oluşan selde, elektrik geliş noktalarının birçoğunun su altında kalması nedeniyle, can ve mal kaybı riski olduğundan dolayı güvenlik amacıyla elektrik kesintisine gidildiği bugünden itibaren bölgenin büyük bölümüne kontrollü olarak enerji verileceği açıklandı.TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, "Bölgemizi etkisi altına alan fırtına ve yağış, Edirne ilimizde dün 65 yılın ardından en yüksek düzeye ulaştığı bildirilmiştir. Elektriği, yeterli, kaliteli ve güvenli bir biçimde müşterilerimize ulaştırmak, TREDAŞ'ın en temel görevidir. Ancak, yağış ve sonrasında metrekareye bir günde düşen 130 kilograma yakın yağışın çekilmesi sonrası, binaların enerji panolarının da su dolan bodrum ve 1. katlarda olması nedeniyle, enerji güvenliği sağlanamamaktadır. Binaların bodrum katlarının su dolması sonucu elektrik geliş noktalarının birçoğunun su altında kalması nedeniyle, can ve mal kaybı riski olduğundan dolayı güvenlik amacıyla elektrik kesintisine gidilmiştir. Bugün itibariyle su baskınından etkilenen bölgenin büyük bölümüne kontrollü olarak enerji verilecektir" denildi. - EDİRNE