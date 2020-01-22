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TREDAŞ'tan önemli duyuru

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), sistem alt yapısında yapılacak güncellemeyle ilgili açıklamada bulundu.

22.01.2020 14:33 | Son Güncelleme: 22.01.2020 14:38TREDAŞ'tan önemli duyuru
Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), sistem alt yapısında yapılacak güncellemeyle ilgili açıklamada bulundu.

Buna göre, yapılan açıklama şu şekilde:

"Şirketimizce, müşterilerimize daha hızlı ve kaliteli hizmet verebilmek amacıyla sistem alt yapımızda güncelleme yapılacaktır. Bu nedenle; Kaçak Tahakkuk İşlemleri 24 Ocak 2020 Cuma günü saat 17.00'ye kadar sadece işletmelerimizde bağlantı bedeli ve kaçak fatura tahsilatı yapılabilecek olup 25-26-27-28 Ocak saat 08.30'a kadar hiçbir tahsilat işlemi yapılamayacaktır. Bağlantı Anlaşması ve Bağlantı Bedeli Tahsilatı 27 Ocak 2020 Pazartesi günü şirketimizce bağlantı anlaşması yapılamayacak olup, bu nedenle Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli işletme müdürlüklerimizde bağlantı bedeli tahsilatı da yapılamayacaktır." - TEKİRDAĞ

Trakya Bölgesi, Güncel

Kaynak: İHA

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