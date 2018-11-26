Tredaş ve İTÜ Arasında İş Birliği

Trakya
Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ile İstanbul Teknik Üniversitesi
(İTÜ) Elektrik Elektronik Fakültesi, mesleki eğitim çalışmaları ve Ar-Ge projeleri geliştirilmesi konularında iş birliği yapacak.
TREDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, TREDAŞ ve İTÜ Elektrik Mühendisliği Bölümü, Trakya Bölgesi
'nin elektrik dağıtım sisteminin verimliliği, gelişimi başta olmak üzere tüm sektöre fayda sağlayabilecek projeler üretilmesi, mesleki eğitim çalışmaları ve Ar-GE projeleri geliştirilmesi konularında iş birliğine gidiyor.
İş birliği anlaşmasına ilişkin TREDAŞ Genel Müdürlük binasında gerçekleştirilen toplantıya, İTÜ Elektrik Elektronik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serhat Şeker, TREDAŞ Yatırımlar Direktörü Mehmet Dönmez
, TREDAŞ Bilgi İşlem Müdürü Yavuz Altınışık, TREDAŞ Yatırım Planlama Müdürü Necip Erman Atilla, TREDAŞ Proje ve Tesis Müdürü Cem Topbakan katıldı.
Toplantıda, karşılıklı görüş alışverişi sağlandı ve protokol imzalama kararı alınırken, bu kapsamda küçük ölçekli ön çalışmalar yapılarak, çıktılarına göre ana proje çalışmalarına başlanacak.
Ayrıca, TREDAŞ'ın uzaktan şebeke izleme, yönlendirme ve kontrol işlemlerinin yürütüldüğü operasyon merkezi gezildi ve buradaki veriler incelenirken, bu verilerin üniversitenin öğretim ve araştırma faaliyetleri kapsamında kullanılabilirliği üzerinde inceleme yapıldı.
Trakya Bölgesi,İstanbul Teknik Üniversitesi
26 Kasım 2018 Pazartesi 11:46