Trekkingcilerin Tercihi Mudurnu Oldu

İstanbul
ve İzmit
'ten gelen 45 kişilik trekking ekibi, Bolu
'nun Mudurnu
ilçesinde yürüyüş yaptı.
İstanbul ve İzmit'ten gelen ekip, Mudurnu ilçesinde tarihi yerleri gezdi.
Daha sonra ekip, Nallıhan
kara yolunda yaklaşık 7 kilometre yürüdü. Yürüyüşün ardından Çocuk Kayası mevkisinde piknik yapıldı ve hatıra fotoğrafı çektirildi.
Rehber Zeki Çepni
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mudurnu ilçesinden ve doğasından çok mutlu olduk. Çok güzel bir organizasyonla yürüyüş alanımız oldu. Bölgeye her zaman yürüyüşler düzenleyeceğiz." diye konuştu.
Bolu, İstanbul, İzmit, Mudurnu, Kültür Sanat
Kaynak: AA