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Tren ekmek yüklü kamyonete çarptı: 1 ölü

Afyonkarahisar'da geçtiğimiz hafta meydana gelen tren kazasının olduğu hemzemin geçitte trenin bir ekmek kamyonetine çarpması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti.

15.02.2020 10:43 | Son Güncelleme: 15.02.2020 10:43Tren ekmek yüklü kamyonete çarptı: 1 ölü

Afyonkarahisar'da geçtiğimiz hafta meydana gelen tren kazasının olduğu hemzemin geçitte trenin bir ekmek kamyonetine çarpması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti.


Kaza, kabasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hemzemin geçitte karşıdan karşıya geçmeye çalışan 26 TE 390 plakalı ekmek yüklü kamyonete Afyonkarahisar'da Konya istikametine giden 36008 sefer sayılı yük treni çarptı. Trenin 500 metre sürüklediği kamyonetin sürücüsü Nazmi Yıldırım (50) hayatını kaybetti.


Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. Kazanın meydana geldiği hemzemin geçitte geçtiğimiz hafta da bariyerleri devirip geçmeye çalışan farklı bir ekmek kamyonetine tren çarpmış, sürücüsü de ağır yaralanmıştı. - AFYONKARAHİSAR


Sülümenli, Afyon, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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