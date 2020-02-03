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Tren garında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kayseri'de tren garında çıkan kavgada, bıçakla yaralanan 1 kişi tedavi altına alındı.

03.02.2020 16:38 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:42Tren garında bıçaklı kavga: 1 yaralı
'de tren garında çıkan kavgada, bıçakla yaralanan 1 kişi tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçesinde bulunan tren garında meydana gelen olayda, amca ve yeğen arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle O.K. bacağından bıçaklanarak yaralandı. O.K. sevk edilen ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de, olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. O.K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kocasinan, Kayseri, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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