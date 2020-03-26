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Tren garında, termal kameralı koronavirüs önlemi

ESKİŞEHİR Tren Garı'na, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, vücut ısısını ölçen termal kamera yerleştirildi.

26.03.2020 12:39 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:40
Tren garında, termal kameralı koronavirüs önlemi

ESKİŞEHİR Tren Garı'na, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, vücut ısısını ölçen termal kamera yerleştirildi. Gara giriş ve çıkışlarda görevliler, termal kameralardan vücut ısılarına bakıyor.

TCDD Genel Müdürlüğü'nce koronavirüs salgını nedeniyle garlarda dezenfekte çalışmaları sürdürülürken, gar ve istasyonlara termal kamera sistemi kurulmaya başlandı. Alınan tedbirler kapsamında, Eskişehir Tren Garı'na kurulan termal kamerayla giriş ve çıkışlarda kontrol başladı. Yolculuk için gara gelenler, X-ray taramasından geçirildikten sonra termal kameradan vücut ısılarına bakılarak, içeri alınıyor. Sağlık Bakanlığı'nın standart tedbirleri kapsamında ateşleri 37,5'in üzerinde çıkanlar, garda oluşturulan karantina odasına alınıyor ve sağlık ekiplerine bilgi veriliyor.

Yüksek ateşi bulunan yolcular, daha sonra sağlık kuruluşlarında detaylı sağlık taramasından geçirilerek, koronavirüs olup olmadığına bakılıyor. Trenden inen yolcular ise ilk alanda önce ateş ölçerle kontrolden geçiyor. Gar çalışanları da sağlık tedbirleri kapsamında korucuyu yüz maskesi ve eldivenlerle görevlerini sürdürüyor. Trenlerde de sürekli koronavirüse karşı ilaçlama yapılıyor.

YÜZDE 90 DÜŞÜŞ VAR

Öte yandan koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler ile 65 yaş ve üzerindekiler ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmasının sınırlandırılmasının ardından şehirler arası yolculuklar da azaldı. Koronavirüs salgınından sonra yolculuk yapanların oranında yüzde 90 düşüş oldu.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Eskişehir, Güncel

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