Tren hattına giren bir kişi yaralandı

Kadıköy'de Marmaray hattına giren bir kişi elektrik akımına kapılarak yaralandı.

01.07.2020 01:26 | Son Güncelleme: 01.07.2020 01:31
Kadıköy'de Marmaray hattına giren bir kişi elektrik akımına kapılarak yaralandı.
Rasimpaşa Mahallesi Ayrılık Çeşmesi Sokağında Marmaray hattı üzerinde bir kişinin gezindiğini gören vatandaşlar, bu kişinin tren hattından uzaklaşması için kendisini uyardı. Bu sırada tren hattında bakım onarım için kullanılan trenin üzerine çıkmaya çalışan kişi üzerinde 27 bin volt akım olan elektrik tellerine dokundu. Elektrik akımına kapılan kişi ağır yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı. Vücudunda ağır yanıklar oluşan kişi bulunduğu trenin üzerinden itfaiye ekiplerince alınarak sağlık ekiplerince Kartal Dr Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, çevrede oturan vatandaşlar madde bağımlısı kişilerin sık sık demiryoluna inerek burada yürüdüklerini öne sürdü. Tren hattına giren bir kişi yaralandı

Kaynak: AA

Etiketler: Marmaray, İtfaiye, Kadıköy, Güncel, Haber
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