Haberler » Güncel » Tren, hemzemin geçitte kamyonete çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Haber

Tren, hemzemin geçitte kamyonete çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

AFYONKARAHİSAR'da, yolcu treninin hemzemin geçitte çarptığı kamyonetteki S.A. yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

29.11.2019 20:44 | Son Güncelleme: 29.11.2019 20:44Tren, hemzemin geçitte kamyonete çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

AFYONKARAHİSAR'da, yolcu treninin hemzemin geçitte çarptığı kamyonetteki S.A. yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında ilçesine bağlı Bozan köyü yakınlarındaki hemzemin geçitte meydana geldi. Afyonkarahisar- Denizli seferini yapan Pamukkale Express yolcu treni, hemzemin geçitten geçmeye çalışan sürücüsü henüz belirlenemeyen 03 NF 572 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonet metrelerce savruldu. Kazada kamyonetteki S.A., A.A.Ö. ve A.A. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansa alındı. Yaralılardan S.A., yolda tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. 2 yaralı ise  hastanede tedaviye alındı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Dazkırı, Afyon, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:28 Hollanda'da iklim değişikliği protestosu
21:28 Erzurum'da "Siyasette Kadın" paneli
21:27 Burdur'da FETÖ operasyonu: 1 tutuklama
21:23 Bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
21:23 İSTANBUL GENELİ YEDİTEPE HUZUR DENETİMLERİ YAPILIYOR
21:15 İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması yapılıyor
21:11 Aslı Enver'den "Özcan Deniz'in evliliğini bitirdi" iddialarına yanıt: Çok ayıp!
20:31 Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: Tedavi süreci bitmiştir
19:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, tezkeresine 10 gün kalan askere kalem hediye etti
19:05 Anket şirketi duyurdu: 'Beştepe'de görüşme' iddiası en çok Kılıçdaroğlu'nu yıprattı
18:35 Fetullah Gülen'in iç çamaşırını hediye ettiği örgüt mensubu yakalandı
18:20 İsveçli bakandan terör örgütü PKK'ya açık destek: Ben sizin dağınızım
17:26 İpek böceği destekleme ödemeleri bugün hesaplarda olacak
14:01 Yusuf İslam'la sohbet etmeye çalışan Haluk Levent'in imdadına Emine Erdoğan yetişti
10:23 Türk mühendisler geliştirdi, dünya devleri almak için sıraya girdi
29.11.2019 21:29:07