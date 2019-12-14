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Tren hemzemin geçitte otomobile çarptı: 3 ölü

Kars'ın Selim ilçesinde, yük treninin hemzemin geçitte çarptığı otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi.

14.12.2019 10:55 | Son Güncelleme: 14.12.2019 10:57
'ın ilçesinde, yük treninin hemzemin geçitte çarptığı otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi.
Kars- seferini yapan 3033-847 sefer sayılı yük treni, Alisofu köyündeki hemzemin geçitte M.G idaresindeki 36 EZ 255 plakalı otomobile çarptı.
Kazada, sürücü M.G ile araçta bulunan M.G ve E.G olay yerinde hayatını kaybetti.
Cenazeler, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile 112 Acil Servis ekiplerince araçtan çıkarılarak otopsi için Kars Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü bölgede meydana gelen kazada, trenin çarptıktan sonra otomobili yaklaşık 400 metre sürükledikten sonra durabildiği öğrenildi.
Tren hemzemin geçitte otomobile çarptı: 3 ölü

Erzurum, Selim, Kars, Güncel

Kaynak: AA


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