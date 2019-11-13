Haberler » Güncel » Tren, hemzemin geçitte otomobile çarptı: 3 yaralı - Haber

Tren, hemzemin geçitte otomobile çarptı: 3 yaralı

ELAZIĞ'da hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı otomobildeki 3 kişi yaralandı.

13.11.2019 09:02 | Son Güncelleme: 13.11.2019 09:02Tren, hemzemin geçitte otomobile çarptı: 3 yaralı

ELAZIĞ'da hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Mahallesi'nde meydana geldi. Malatya- Tatvan seferini yapan '22012' sefer sayılı yolcu treni, kontrolsüz hemzemin geçitte Selahattin Yıldırım yönetimindeki 23 BA 446 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, bölgedeki hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.Otomobilin kaldırılmasının ardından tren, yoluna devam etti.



Ataşehir, Malatya, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:48 Tatlı yerine mikrop üretmişler
10:48 Boğazda sis - DRONE
10:42 Muratpaşa Belediyesi ve ANSİAD'dan Teknoloji eğitimi için dev işbirliği
10:47 İzmir tatlı yerine mikrop üretmişler
10:47 Liseye 'edebiyat sokağı' kurdu
10:25 Bahçeli'den Erdoğan'ın ABD ziyaretine destek: Tarihi ziyareti tartışmaya açmak, Türkiye'ye haksızlıktır
10:22 İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na zam tepkisi: Bize söz vermiştiniz
10:18 Erdoğan ile Trump'ın görüşmesi öncesi, dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum
09:48 Çalışan annelere aylık 1.300 liralık destek için başvurular bugün başlıyor
09:46 Terör örgütü PKK'ya yönelik Kıran-6 Operasyonu, 2 bin 360 personelin katılımıyla başladı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
20:37 Son Dakika: Fahrettin Altun: ABD ile yeni bir sayfa açmaya hazırız
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12:25 "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
13.11.2019 10:49:31