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Tren, hemzemin geçitteki yaşlı kadına çarptı

Tren, hemzemin geçitteki yaşlı kadına çarptı Hemzemin geçitten geçerken tren çarpan yaşlı kadın hayatını kaybettiADIYAMAN - Adıyaman'da hemzemin geçitten geçmeye çalışan 89 yaşındaki kadına tren çarptı.

17.10.2019 17:51
Tren, hemzemin geçitteki yaşlı kadına çarptı
Hemzemin geçitten geçerken tren çarpan yaşlı kadın hayatını kaybetti
ADIYAMAN - Adıyaman'da hemzemin geçitten geçmeye çalışan 89 yaşındaki kadına tren çarptı.
Olay, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Kurugeçit Mahallesinde meydana geldi. Hemzemin geçitten karşıya geçmek isteyen Medine Arkçı'ya (89), makinistliğini Mesut Kırçıl'ın yaptığı tren çarptı.
Adana-Elazığ seferini yapan Fırat Ekspresi isimli yolcu treninin çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın Gölbaşı devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Tren, hemzemin geçitteki yaşlı kadına çarptı

Adıyaman, Gölbaşı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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