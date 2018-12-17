Tren Kazası ile İlgili Şüpheliler İfade Verdi (1)

Kaynak: DHA

ANKARA'DA 9 kişinin hayatını kaybettiği tren kazası ile ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi.Tren kazasıyla ilgili 3 şüpheli, savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden hareket memuru Sinan Y. savcılık ifadesinde, "Daha önce risksiz ve insan faktörü daha az kullanılmak suretiyle işleyen sistemin değiştirilmesiyle trenlerin kabul ve sevk işlemlerini tamamen makasçının çalışmasına, özverisine bağlayan yönetimin gerekli önlemi almayarak sorumlu olduğunu düşünüyorum" dediŞÜPHELİLER, TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMAK SUÇLAMASIYLA MAHKEMEYE SEVK EDİLDİŞüphelilerin sorguda suçlamaları kabul etmedikleri ve yönetmelikteki talimatları yerine getirdiklerini söyledikleri belirtildi. Şüpheliler, taksirle ölüme neden olmak suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi.