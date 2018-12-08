Tren Kazası Kurbanları Sergiyle Anıldı

Çorlu
ilçesinde, 8 Temmuz'da meydana gelen tren kazasında yaşamını yitirenlerin fotoğraflarının yer aldığı sergi törenle açıldı.
İlçedeki bir alışveriş merkezinde "8 Temmuz Tren Faciası 25 Şehidimizin Anısına Kaybettiklerimizin Sergisi" adlı etkinlikte, Sarılar
Mahallesi'nde 8 Temmuz yaşanan tren kazasında yaşamını yitirenlerin fotoğrafları sergilendi.
Kazada 13 yaşındaki kızı Bihter Bilgin ile iki kız kardeşini ve 5 aylık yeğeni Beren bebeği kaybeden Zeliha Bilgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu etkinliği Türkiye
genelinde düzenlemeyi planladıklarını söyledi.
Kazada oğlu Oğuz Arda Sel ile eşi Hakan Sel'i kaybeden Mısra Öz ise, "Etkinliği düzenleme amacımız kazada hayatını kaybedenlerin yakından tanınması. Umarım bu tür olaylar bundan sonra kimsenin başına gelmez." dedi.
Konuşmaların ardından sergi, kesilen siyah kurdele ile açıldı.
Açılışa, CHP Tekirdağ
milletvekilleri İlhami Özcan Aygun
, Candan Yüceer
, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çerkezköy
Belediye Başkanı Vahap Akay
ile kazada yakınlarını kaybeden vatandaşlar katıldı.
Sarılar,Çorlu
08 Aralık 2018 Cumartesi 21:54