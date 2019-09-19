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Tren kazası seferlerde aksamaya neden oldu

Tren kazası seferlerde aksamaya neden olduESKİŞEHİR - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen kılavuz tren kazası sonrasında garlarda da gecikme ve yoğunluklar yaşanıyor.

19.09.2019 13:33
Tren kazası seferlerde aksamaya neden oldu
ESKİŞEHİR - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen kılavuz tren kazası sonrasında garlarda da gecikme ve yoğunluklar yaşanıyor.
Yüksek Hızlı Tren hattını kontrol etmek amacıyla hareket eden kılavuz tren, Bilecik-Bozüyük arasında bulunan Ahmetpınar köyünde tünel içerisinde raydan çıkarak duvara çarptı. Kaza nedeniyle İstanbul-Konya ve İstanbul-Ankara hatlarının geçici olarak kapatılırken tren garlarında da yoğunluklar yaşandı. Sabah 06.30'da başlayan tren seferleri kapsamında yolculuk yapacak vatandaşlar da, kaza dolayısıyla garlarda beklemek zorunda kaldı. Kazadan habersiz olan yolculara yönelik Eskişehir Tren Garında yetkililer tarafından anonslar yapılırken kontrol noktalarında da uzun kuyruklar oluştu.
Anonslarda, kaza dolayısıyla seferlerin gecikmeli olarak hareket edeceği, bilet kontrol işlemleri başladığında da bilgi verileceği belirtildi. Kaza sonrasında Ankara'dan gelen yolcuların Bozüyük'te indirilip otobüslerle Bilecik'e taşındıktan sonra tekrar trene bineceği, İstanbul'dan çıkış yapan yolcuların ise Bilecik'e kadar trenle geldikten sonra otobüslerle Bozüyük'e giderek burada tekrar trene binip Ankara'ya hareket edeceği öğrenildi.
Tren kazası seferlerde aksamaya neden oldu

Bozüyük, Bilecik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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