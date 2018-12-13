Tren kazası sonrası Adli Tıp Kurumu önünde acı bekleyiş

Tren kazası sonrası Adli Tıp Kurumu
önünde acı bekleyişTren kazasında hayatını kaybedenlerin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na getirildi
ANKARA - Ankara
'da Yüksek Hızlı Tren ile kılavuz lokomotifin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden yolcuların cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Hayatını kaybeden yolcuların yakınları kurum önünde gözyaşları içinde beklemeye başladı. Ankara'nın Yenimahalle
ilçesine bağlı Marşandiz
İstasyonu'nda Yüksek Hızlı Tren'in kılavuz trenle çarpışması sonucu sabah saatlerinde meydana gelen, 3'ü makinist 9 kişinin hayatını kaybettiği, 47 kişinin yaralandığı tren kazasının ardından enkazdan çıkarılan 8 kişinin cenazesi, Keçiören
'deki Adli Tıp Kurumuna getirildi. Kazada hayatını kaybedenlerin acılı yakınları ise Adli Tıp Kurumunun önünde kimlik tespiti için gözyaşları içinde beklemeye başladı. Kimlikleri tespit edilen yolcuların cenazeleri Adli Tıp Kurumundan çıkarılmaya başladı. Kimlikleri tespit edilenlerden birinin cenazesi Konya
'ya diğerinin ise Tokat
'a gönderildiği öğrenildi.
Ankara,Adli Tıp Kurumu,Adli Tıp
13 Aralık 2018 Perşembe 16:14