Tren Kazası Soruşturması Şüphelilerine Tutuklama Talebi

Ankara
'daki Yüksek Hızlı Tren
(YHT) kazasında kusuru bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 3 TCDD görevlisi, savcılık sorgularının ardından tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Kaza soruşturması kapsamında gözaltına alınan hareket memuru S.Y, makasçı O.Y. ve kontrolör E.E.E, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından getirildikleri Ankara Adliyesinde, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi.
Savcı, ifade işlemi sonrasında şüphelileri tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.
Ankara- Konya
seferini yapan YHT'nin 13 Aralık
'ta Yenimahalle
ilçesindeki Marşandiz
istasyonunda kılavuz lokomotif ile çarpışması sonucu 9 kişi hayatını kaybetmişti.
Ankara
Kaynak: AA