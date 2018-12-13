Tren Kazası Soruşturmasında 3 Gözaltı

Ankara
'daki tren kazasıyla ilgili kusuru bulunduğu gerekçesiyle Türkiye Cumhuriyeti
Devlet Demiryolları (TCDD) personeli 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Yenimahalle
ilçesindeki Marşandiz
istasyonunda yüksek hızlı trenle kılavuz lokomotifin çarpışması sonucu meydana gelen kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, kusurlu oldukları gerekçesiyle TCDD'de görevli hareket memuru S.Y, tren teşkil memuru (makasçı) O.Y. ve kontrolör E.E.E. hakkında gözaltı kararı verildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
13 Aralık 2018 Perşembe 14:10