Tren Kazası Soruşturmasında 3 Tutuklama

Ankara
'daki Yüksek Hızlı Tren
(YHT) kazasında kusurları bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 3 TCDD görevlisi, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen hareket memuru S.Y, makasçı O.Y. ve kontrolör E.E.E, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Ejder Oğuz Özdemir
tarafından sorgulanmalarının ardından tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki sorgularının ardından 3 şüpheli, "Taksirle öldürme ve yaralamaya neden olma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ankara- Konya
seferini yapan YHT'nin 13 Aralık
'ta Yenimahalle
ilçesindeki Marşandiz
istasyonunda kılavuz lokomotif ile çarpışması sonucu 9 kişi hayatını kaybetmişti.
Ankara
Kaynak: AA