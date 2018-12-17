Tren Kazası Şüphelisi Hareket Memurunun İfadesi Ortaya Çıktı

Ankara
'daki tren kazası ile ilgili yürütülen soruşturmada ifade veren hareket memuru Sinan Y., "Olay, tren teşkil memurunun (makasçının) bana makasları değiştirip treni H1'e aldığına dair teminat vermesine rağmen S makası H1'e tanzim etmemesi, H2'ye girdiğini gören 81201 YHT makinistlerinin yanlış yola girdiklerine dair bana ve kontrolöre herhangi bir bilgi vermemesinden dolayı kaynaklandığını düşünüyorum" dedi.
Ankara- Konya
seferini yapan Yüksek Hızlı Tren
(YHT), geçtiğimiz Perşembe günü saat 06.36'da Marşandiz
istasyonuna giriş yaptığı sırada raylarda bulunan kılavuz treni ile çarpışmıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki vagon devrilirken, kazada 3'ü makinist 9 kişi hayatını kaybetmiş, 92 kişi ise yaralanmıştı. Kazada ihmalleri bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan hareket memuru Sinan Y., makasçı Osman Y. ve kontrolör Emin E.E, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine sevk edildi. Burada soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Ejder Oğuz Özdemir
'e ifade veren şüpheliler, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Şüpheli Sinan Y.'nin savcıya verdiği ifade ortaya çıktı. Sinan Y., "Benim sorumluluğum nöbetçi olduğum zamanda Ankara YHT Gar'da gara gelen yolculu ve boş trenlerin yollara kabulü ve hareket saati geldiğinde trafik kontrol memurundan yol izni alıp treni sevk etmek ve tren teşkil memuruna treni hangi yoldan hangi hatta alması gerektiğini belirtmektir. Tren teşkil memuru da benim verdiğim talimat üzerine hangi yoldan hangi hatta makasları tanzim ettiğini bana bildirerek teyit eder. Bende treni trafik kontrol memurunun verdiği seyir izni numarasını belirterek sevk ederim. Tren hareket etmeden önce tren makinisti ya benim yanıma gelir ya da ben onun yanına giderim. Kendisine son yarım saate kadar gelen trenlerin nerelerde ne kadar hız yapabileceğini gösteren belgeyi veririm. Bu esnada kendisine treni sevk edeceğim hattı söylemem, zira yayınlanan emir gereğinde Ankara'dan tüm YHT'lerin trafik kontrol memurunun aksi talimatı olmadığı sürece çıkacağı hat H1'dir" diye konuştu.
Trafik kontrol memurunun kendisine verdiği seyir izni talimatı üzerine kendisinin trene H1'den hareket emrini verdiğini anlatan Sinan Y., "Yollardaki makaslar arasındaki mesafe yaklaşık 15 metredir. H2'den H1'e geçişi sağlayan S makasının en yakın olanı 11. yoldaki makasa olan uzaklığı yaklaşık 300 metredir. S makasın H1'deki diğer ucuna uzaklığı yaklaşık 10 metredir. Tren teşkil memurunun bu mesafeyi her defasında geçip makası tanzim etmesi gerekmektedir. Benim gardan çıkan trenin hangi hatta girdiğini ve ilerlediğini görmem mümkün değildir. Ayrıca ben tren teşkil memuruyla hat yönlendirmesi yapıp, teyidini aldığım için tren makinistiyle zaman zaman hangi hatta olduğu konusunda görüşme yaparım. Bu olayda hangi hatta olup olmadığını sorduğumu hatırlamıyorum" şeklinde konuştu.
Sinan Y., şunları kaydetti:
"Meydana gelen olayda tren makinistleri 11. yoldan hareket ettikten sonra S makas değişikliği ile H1'e girmesi gerektiğini ancak makas değişikliği yapılmadan H2'ye girdiğini görmeleri gerekmesine rağmen neden bu konuda benimle iletişime geçmediklerini bilmiyorum. Tren teşkil memuru da (makasçı) bana trenin H1'den başka hatta (H2'ye) geçtiğine dair herhangi bir bildirimde bulunmadı. Ben tren teşkil memuru Osman Y. ile GSMR konuşmasıyla teyit aldığımı hatırlıyorum. Bu konuşma kayıtlarında da mevcuttur. Yollardaki makaslar kolla ya da kolay olsun diye matkapla çevrilerek düzenlenir. S makas panonun içinde bulunan butona basarak düzenlenir. Bunu tren teşkil memuru makasta değişiklik olduğunu görür ve duyar. Panoda makasın hangisine geçtiğini belli edecek bir işaret yoktur."
Sinan Y., "Olay, tren teşkil memurunun (makasçının) bana makasları değiştirip treni H1'e aldığına dair teminat vermesine rağmen S makası H1'e tanzim etmemesi, H2'ye girdiğini gören 81201 YHT makinistlerinin yanlış yola girdiklerine dair bana ve kontrolöre herhangi bir bilgi vermemesinden dolayı kaynaklandığını düşünüyorum. Ayrıca 9 Aralık
2018'den önce daha risksiz ve insan faktörü daha az kullanılmak suretiyle işleyen sistemin değiştirilmesi suretiyle trenlerin kabul ve sevk işlemlerini tamamen tren teşkil memurunun (makasçının) başarısına, çalışmasına, özverisine bağlayan üst yönetimin gerekli önlemi almayarak sorumlu olduğunu düşünüyorum. Benim olayın meydana gelişinde herhangi bir kusurum yoktur. İsnat edilen suçlamayı kabul etmiyorum" dedi. - ANKARA
Ankara
Kaynak: İHA