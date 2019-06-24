24.06.2019 16:43
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Rayların üstünde kalan minibüste kahreden detay: Kaçma fırsatı bulamadılar

Tarsus'ta 1 kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı kazada minibüsün hemzemin geçitte raylar üzerinde stop ettiği, sürücünün yeniden çalıştıramayınca son anda araçtan inerek kurtulduğu ortaya çıktı.

Adana- Mersin seferini yapan yük treni, Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte, yolun karşısına geçmeye çalışan 63 LZ 951 plakalı minibüse çarptı. Yük treninin çarptığı minibüsü 200 metre sürüklediği kazada, araçtaki tarım işçisi yolculardan 1'i olay yerinde hayatını kaybetti, ikisi ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

YOLCULAR KAÇMA FIRSATI BULAMADI

Olay yerinde bulunan Ahmet Karadeniz isimli vatandaş, işçileri taşıyan minibüsün tren hattından geçmeye çalıştığını belirterek, "O arada sürücü treni görmüyor. Tren yakın olduğu için manyetik alandan dolayı minibüsün motorunu durduruyor. Şoför çalıştırmaya çalışıyor çalışmayınca da kendini minibüsten atıyor. O sırada 6 tarım işçisi de minibüste kalıyor. Şoför araba çalışmayınca sadece kendini kurtarmış" dedi.

MİNİBÜS ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından olay yerine gelen jandarma ekipleri şoförü gözaltına alırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Rayların üstünde kalan minibüste kahreden detay: Kaçma fırsatı bulamadılar
Kaynak: İHA
İşçi , 3. Sayfa

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