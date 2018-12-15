Tren kazasında enkaz kaldırıldı, banliyö seferleri başlayacak

15 Aralık 2018 Cumartesi 13:25



15 Aralık 2018 Cumartesi 13:25

Tren kazasında enkaz kaldırıldı, banliyö seferleri başlayacakANKARA'da, 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 92 kişinin yaralandığı Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasının meydana geldiği Marşandiz İstasyonunda, enkaz tamamen kaldırıldı. Ray ve elektrik sisteminde meydana gelen arıza onarılırken, banliyö seferlerinin bugün akşam saatlerinde başlatılması planlanıyor.Ankara-Konya seferini yapan YHT, önceki gün Yenimahalle ilçesideki Marşandiz İstasyonunda, yol kontrolünden dönen kılavuz lokomotif ile çarpıştı. Kazada 3'ü makinist, 6'sı yolcu 9 kişi hayatını kaybetti, 92 kişi yaralandı.Kazanın ardından başlatılan enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı. TCDD ekipleri, gece gündüz çalışarak kazanın enkazını 2 gün içerisinde kaldırdı. TCDD yetkililerinden alınan bilgiye göre, bugün sabah saatlerinde, raylarda meydana gelen hasar ve kataner (elektrik sistemi) arızası tamamen onarıldı. Yetkililer son kontrollerin ardından hattın bu akşam saatlerinde banliyö seferlerine açılacağını belirtti. Kaza sonrası hasar gören üst geçit de tamamen yıkıldı. Üst geçidin yeniden yapılması çalışmalarına da başlandı.Öte yandan, gözaltına alınan kontrolör E.E.E., tren teşkil memuru O.Y. ve tren hareket memuru S.Y.'nin emniyetteki sorguları sürüyor.Görüntü dökümü:------------------------Kaza yerinde yapılan çalışmalarDosya adı: Tren enkazı kaldırıldı banliyö seferleri başlayacakHaber-Kamera: Özkan ARSLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA,