Tren Kazasında Enkaz Kaldırma Çalışması Sürüyor

Ankara
'da Yüksek Hızlı Tren
kazasının yaşandığı Marşandiz
banliyö istasyonunda enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.
Ankara- Konya
seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'in (YHT) Yenimahalle
ilçesine bağlı Marşandiz banliyö istasyonunda kılavuz lokomotifiyle çarpışması sonucu meydana gelen kazanın ardından enkaz kaldırma çalışmalarına yoğun kar yağışı nedeniyle ara verilmişti. Kar
yağışının bitmesi üzerine ekiplerin çalışmaları devam etti. Dev vinçle yürütülen çalışmada, kılavuz lokomotif ve hızlı trenin bir vagonu raylardan kaldırılarak boş arsaya bırakıldı. Polis
ekipleri, burada yaptığı çalışmalarda kazada ölen ve yaralanan vatandaşların eşyalarını topladı. - ANKARA
Marşandiz,Ankara
14 Aralık 2018 Cuma 12:48