Haberler » genel » Haber

Tren kazasında hayatını kaybeden 2 makinist için tören düzenlendi

Tren kazasında hayatını kaybeden 2 makinist için tören düzenlendiESKİŞEHİR - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kılavuz trenin tünel içerisinde raydan çıkıp duvara çarpması sonucu yaşamını yitiren 2 makinist için memleketleri Eskişehir'de tören düzenlendi.

20.09.2019 12:08
Tren kazasında hayatını kaybeden 2 makinist için tören düzenlendi
ESKİŞEHİR - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kılavuz trenin tünel içerisinde raydan çıkıp duvara çarpması sonucu yaşamını yitiren 2 makinist için memleketleri Eskişehir'de tören düzenlendi.
Ankara'dan yola çıkıp Yüksel Hızlı Tren hattını kontrol amacıyla ilerleyen tekli kompartıman, Bilecik merkeze bağlı Ahmetpınar köyü sınırları içindeki tünelde raydan çıkarak duvara çarptı. Kaza sonrasında kılavuz trende bulunan makinistler Recep Tunaboylu ile Sedat Yurtsever olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren Eskişehirli makinistler için Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş.önünde tören düzenlendi.
Tren kazasında hayatını kaybeden 2 makinist için tören düzenlendi

Makinist, Bilecik, Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
15:09 Meslek Lisesi öğrencileri, önce üretiyor sonra satıyor
14:49 En mutlu şehirde trafik sinyalizasyon lambası yok
14:39 Okulda civa zehirlenmesi şüphesi: 27 öğrenci tedavi altına alındı
14:13 Kocaeli'de sağanak yağış
14:05 Ülkü Ocakları'ndan "Çocuklar için Dede Korkut"
13:49 Diyetle 13 ayda 56 kilo verdi
13:32 Pendik Belediyesi TEKNOFEST'te yerini aldı