Tren Kazasında Hayatını Kaybeden Makinist Son Yolculuğuna Uğurlandı

14 Aralık 2018 Cuma 14:21



14 Aralık 2018 Cuma 14:21

Ankara'da Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile yol kontrolü yapan kılavuz treninin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden makinistlerden Hulusi Böler'in cenazesi, memleketi Tokat'ta toprağa verildi.Ankara'da 9 kişinin hayatını kaybettiği 86 kişinin de yaralandığı tren kazasında hayatını kaybeden 3 makinistten Hulusi Böler'in (34) cenazesi memleketi Tokat'ın Pazar ilçesine bağlı Üzümören Beldesi'ne getirildi. Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazına Böler'in ailesi, Tokat Valisi Ozan Balcı, Cumhuriyet Halk Partisi Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, TCDD Taşımacılık A.Ş Araç Bakım Daire Başkan Yardımcısı Sinan Karakuzu, YHT Şube Müdürü Mustafa Eser, mesai arkadaşlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili tarafından kıldırılan cenaze namazında baba Hasan Böler, gözyaşı döktü. Böler'in eşi Canan Böler ise yakınlarının yardımı ile ayakta durabildi. Böler'in cenazesi Abdul Hannani mezarlığında toprağa verildi.11 yıldır görev yapıyorduEmine ve Hasan Böler çiftinin 2'si kız 4 çocuğundan en küçüğü olan Hulusi Böler, 11 yıldır Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'nda makinist olarak görev yapıyordu. Evli ve 2 çocuk babası olan Böler, hayatını kaybettiği YHT önünde çekindiği fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşmıştı. - TOKAT