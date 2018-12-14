Tren kazasında hayatını kaybeden makinist son yolculuğuna uğurlandı

Tren kazasında hayatını kaybeden makinist son yolculuğuna uğurlandıHayatını kaybettiği YHT'nin önünde fotoğraf paylaşmıştı
TOKAT - Ankara
'da Yüksek Hızlı Tren
ile yol kontrolü yapan kılavuz treninin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden makinistlerden Hulusi Böler'in cenazesi memleketi Tokat
'ta toprağa verildi. Ankara'da 9 kişinin hayatını kaybettiği 86 kişinin de yaralandığı tren kazasında hayatını kaybeden 3 makinistten Hulusi Böler'in cenazesi memleketi Tokat'ın Pazar ilçesine bağlı Üzümören
Beldesi'ne getirildi. Cuma namazına müteakiben kılınan cenaze namazına Böler'in ailesi, Tokat Valisi Ozan Balcı
, Cumhuriyet Halk Partisi
Tokat Milletvekili Kadim Durmaz
, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu
, TCDD Taşımacılık A.Ş Araç
Bakım Daire Başkan Yardımcısı Sinan Karakuzu, YHT Şube Müdürü Mustafa Eser
, mesai arkadaşlarını yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili tarafından kıldırılan cenaze namazında baba Hasan Böler, gözyaşı döktü. Böler'in eşi Canan Böler ise yakınlarını yardımı ile ayakta durabildi. Böler'in cenazesi Abdul Hannani mezarlığında toprağa verildi.11 yıldır görev yapıyorduEmine ve Hasan Böler çiftinin 2'si kız 4 çocuğundan en küçüğü olan Hulusi Böler, 11 yıldır Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları
'nda makinist olarak görev yapıyordu. Evli ve 2 çocuk babası olan Böler, hayatını kaybettiği YHT önünde çekindiği fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşmıştı.
14 Aralık 2018 Cuma 14:26