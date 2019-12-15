Haberler » Güncel » Tren kazasında ölen 3 kişinin taziyesine giden akrabaları kazada yaralandı - Haber

Tren kazasında ölen 3 kişinin taziyesine giden akrabaları kazada yaralandı

Kars'ın Selim ilçesinde yük treninin otomobile çarpması sonucu hayatını kaybeden 3 kişinin taziyesine giden iki kişi araçlarının şarampole devrilmesi sonucu yaralandı.

15.12.2019 00:00 | Son Güncelleme: 15.12.2019 00:02
'ın ilçesinde yük treninin otomobile çarpması sonucu hayatını kaybeden 3 kişinin taziyesine giden iki kişi araçlarının şarampole devrilmesi sonucu yaralandı.
Alınan bilgiye göre Mehmet D. idaresindeki 34 JC 8335 plakalı otomobil, trenin otomobile çarpması sonucu 3 kişinin öldüğü Alisofu köyündeki hemzemin geçidi yakınlarında kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada araç sürücüsü Mehmet D. ve Sedat D. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazada yaralanan iki kişinin, Kars-Erzurum seferini yapan 3033-847 sefer sayılı yük treninin, bugün Alisofu köyündeki hemzemin geçitte otomobile çarpması sonucu hayatını kaybeden akrabaları Ersin, Nihat ve Muhammet Gümüş'ün taziyesi için Selim ilçesine gittikleri öğrenildi.
Tren kazasında ölen 3 kişinin taziyesine giden akrabaları kazada yaralandı

Selim, Kars, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

00:27 Hasarlı kaza tutanağı tutan sürücülere otomobil çarptı: 6 yaralı - Haber
00:13 Hasarlı kaza tutanağı tutan sürücülere otomobil çarptı 6 yaralı - Haber
00:05 Otomobil kaza sonrası toplanan kalabalığa daldı: 6 yaralı - Haber
00:02 Karabük'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Haber
00:02 GÜNDEM ÖZETİ / 15 Aralık 2019 - Haber
23:25 Çöpe atılan 70 bin dolarının izini takip edip buldu - Haber
22:34 Metroda bir kadın, başörtülü kadınlara hakaret edip saldırdı - Haber
21:02 Tahran'da hava kirliliği nedeniyle yarın okullar tatil edildi - Haber
21:00 3,5 yaşındaki çocuk, kendi kendine İngilizce öğrendi - Haber
20:56 İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yangın! Trafik durma noktasında - Haber
15.12.2019 00:30:10