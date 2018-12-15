Tren Kazasında Ölen Arif Kahan Ertik, Gelibolu'da Toprağa Verildi

ANKARA'da Yüksek Hızlı Tren
'in (YHT) önceki gün kılavuz tren ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren Arif Kahan Ertik'in (48) cenazesi, Gelibolu
'da toprağa verildi. Ankara
YHT Garı'ndan Konya
'ya gitmek üzere hareket eden YHT'nin, önceki gün sabah, Yenimahalle
ilçesindeki Marşandiz
İstasyonu'nda yol kontrolü yapan kılavuz tren ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren 9 kişi arasında bulunan Arif Kahan Ertik için bugün memleketi Gelibolu ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Gazi Süleyman Paşa
Camii'ndeki cenaze törenine Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, Gelibolu Belediye Başkanı CHP
'li Mustafa Özacar
, Gelibolu İlçe Emniyet Müdürü Şafak Özkan
, Arif Kahan Etik'in Japon
eşi June Ertik, kızı Ayla Ertik (8), yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Arif Kahan Ertik'in cenazesi, gözyaşlarıyla Alaaddin Kalfa Şehir Mezarlığı'na defnedildi.
Evli ve 1 çocuk babası Arif Kahan Ertik'in, Almanya Ticaret Bakanlığı Türkiye
Temsilciliği'nde çalıştığı öğrenildi.
- Çanakkale
Ankara,Gelibolu
15 Aralık 2018 Cumartesi 16:56