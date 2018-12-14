Tren Kazasında Ölen Ertik Gelibolu'da Toprağa Verilecek

Ankara
'da yüksek hızlı tren (YHT) ile yol kontrolü yapan kılavuz treninin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Arif Kahan Ertik, Çanakkale
'nin Gelibolu
ilçesinde toprağa verilecek.
Ankara'da 9 kişinin hayatını kaybettiği, 86 kişinin de yaralandığı tren kazasında hayatını kaybeden 48 yaşındaki Arif Kahan Ertik, yarın memleketi Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde toprağa verilecek. Evli ve bir çocuk babası Arif Kahan Ertik, yarın Gelibolu'da Gazi Süleyman Paşa
Camii'nde kılınacak cenaze namazını müteakip son yolculuğuna uğurlanacak. Öte Ertik'in Almanya Ticaret Bakanlığı Türkiye
temsilciliğinde çalıştığı öğrenildi. - ÇANAKKALE
Ankara,Çanakkale,Gelibolu
14 Aralık 2018 Cuma 17:29