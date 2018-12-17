Tren Kazasıyla İlgili 3 Tcdd Personeli Adliyeye Sevk Edildi

Tren kazasıyla ilgili 3 TCDD personeli adliyeye sevk edildi Ankara
'da, 9 kişinin yaşamını yitirdiği Yüksek Hızlı Tren
(YHT) kazasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Türkiye Cumhuriyeti
Devlet Demiryolları'nda (TCDD) görevli 3 kişi, adliyeye sevk edildi.
Ankara- Konya
seferini yapan YHT, geçen Perşembe günü Yenimahalle
ilçesindeki Marşandiz
İstasyonu'nda yol kontrolü yapan kılavuz tren ile çarpıştı. Kazada 3'ü makinist 9 kişi yaşamını yitirdi, 92 kişi de yaralandı.
Kaza sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, TCDD'de görevli kontrolör E.E.E., tren teşkil memuru (makasçı) O.Y. ve tren hareket memuru S.Y., kusurlu oldukları gerekçesiyle gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra bu sabah adliyeye sevk edildi.
17 Aralık 2018 Pazartesi 09:50