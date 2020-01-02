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"Tren kütüphane" kara yoluyla yeni yerine taşındı

Çankırı'da lokomotif ve vagondan oluşan "Tren kütüphane", yapımı süren TCDD Parkı ve Açık Hava Müzesi içindeki yeni yerine taşındı.

02.01.2020 16:08 | Son Güncelleme: 02.01.2020 16:40
'da lokomotif ve vagondan oluşan "Tren kütüphane", yapımı süren TCDD Parkı ve Açık Hava Müzesi içindeki yeni yerine taşındı.
İstasyon Kavşağı'nda bulunan ve 2016 yılında Çankırı Belediyesi tarafından kütüphane olarak hizmete sunulan lokomotif ve vagonun, Abdülhalik Renda Mahallesi'nde bulunan Devlet Demiryollarına ait eski Cer Atölyesi ve depolama alanında yapımı süren TCDD Parkı ve Açık Hava Müzesi'ne taşınmasına karar verildi.
Yeni yerine götürülmek üzere vinç yardımıyla tırlara yüklenen lokomotif ve vagonun taşınması vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.
Bir süre ulaşımın tek şeritten sağlandığı Çankırı-Ankara kara yolu, taşıma işleminin ardından normale döndü.

Çankırı, Güncel

Kaynak: AA

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