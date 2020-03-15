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Tren rayında çoçukların tehlikeli oyunu kamerada

Tren rayında çoçukların tehlikeli oyunu kamerada Kırıkkale'de, tüm uyarılara ve güvenlik tedbirlerine rağmen raylar üzerinde çocukların yaptığı tehlikeli yürüyüş objektiflere yansıdı.

15.03.2020 13:00 | Son Güncelleme: 15.03.2020 13:02
Tren rayında çoçukların tehlikeli oyunu kamerada
KIRIKKALE - Kırıkkale 'de, tüm uyarılara ve güvenlik tedbirlerine rağmen raylar üzerinde çocukların yaptığı tehlikeli yürüyüş objektiflere yansıdı.
Kırıkkale'de, Doğu Ekspresi ve yük trenlerinin geçiş yaptığı tren raylarında canlarını hiçe sayan çocukların tehlikeli oyunu objektiflere yansıdı. Tüm uyarı ve güvenlik tedbirlerine rağmen tren raylarında görüntülenen 5 çocuk çevredekilerin uyarılarına aldırış etmeden rayda yürümeye devam etti. Çocuklar yürekleri ağızlara getirdi. Tren rayında çoçukların tehlikeli oyunu kamerada

Kaynak: İHA

Etiketler : Kırıkkale, Genel

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