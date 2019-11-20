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Tren rayları ile ihata duvarı arasına sıkışan adamı itfaiye kurtardı

Sivas'ta tren rayları ile beton ihata duvarı arasında sıkışan adam itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

20.11.2019 21:05 | Son Güncelleme: 20.11.2019 21:08
'ta tren rayları ile beton ihata duvarı arasında sıkışan adam itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'ndaki tren yolu kenarına çocuğunun tuvalet ihtiyacını gidermek için giden İ.K. (47), dengesini kaybederek tren rayları ile beton ihata duvarı arasına düştü.
Boşlukta sıkışan İ.K, durumu polis ekiplerine bildirdi. Bilgi verilmesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri İ.K'yı sıkıştığı yerden çıkarttı.
Ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İ.K'nın vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.
Tren rayları ile ihata duvarı arasına sıkışan adamı itfaiye kurtardı

İtfaiye, Kümbet, Sivas, Güncel

Kaynak: AA


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