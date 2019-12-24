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Kütahya'da tren raylarında bir kadına ait cansız beden bulundu

Kütahya'da yapılan ihbarı değerlendiren polis ekipleri rayların üzerinde bir kadının cansız bedenini buldu. Parçalanmış halde bulunan kadının cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

24.12.2019 12:46 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:05 Kütahya'da tren raylarında bir kadına ait cansız beden bulundu

'da demiryolu üzerinde parçalanmış bir kadın cesedi bulundu. Edinilen bilgiye göre, polise Bahçelievler Mahallesi Bölücek hemzemin geçidi yakınlarındaki demiryolu rayları üzerinde ceset olduğunu ihbarı yapıldı.

30 YAŞLARINDA BİR KADINA AİT

Olay yerinde yapılan incelemeler sonucu parçalanmış cesedin 30 yaşlarında bir bayan olduğunu tespit edildi. Ceset daha sonra otopsi için Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Polis, kimliği henüz belirlenemeyen kadının ölümüyle alakalı geniş çaplı soruşturma başlattı.


Bahçelievler Mahallesi, Kütahya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI (2)
XY: Bu psikolojiye neler ve kimler sebep oldu kimbilir!? Çok acı bir görüntü.. Rabbim geride kalan sevenlerine sabır versin.. Birgün böyle bir hikayenin kahramanı olmaktan çok korkuyorum....
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ZİYAA: İçim acıdı. . . Çok korkunç bir son. . . Ne derdi vardı Allah bilir kadının da bu yolu seçti. . . Allah rahmet eylesin. . . Allah affetsin. . . Ne diyelim bir şey gelmiyor elden. . .
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