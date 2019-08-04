Tren traktörü ikiye böldü, sürücü öldü

Hatay
'ın Erzin
ilçesinde hemzemin geçidinde trenin traktöre çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, Yeşiltepe
Mahallesi'nde bahçe ilaçlama çalışması yapmak için yola çıkan Sedat Kozak'ın (59) kullandığı traktöre hemzemin geçitte, Osmaniye
Toprakkale istikametinden İskenderun yönüne gitmekte olan tren çarptı. Kazanın haber
verilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Rayların üstünde sürüklenerek ikiye bölünen traktörün sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY