Tren yolu köprüsünde sıkışan atı, itfaiye kurtardı

SİVAS'ta, tren yolu köprüsündeki korkuluklara başı sıkışan at, itfaiye görevlilerinin çalışması sonucu kurtarıldı.Olay, dün akşam, Kayseri Caddesi Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi karşısındaki tren raylarında meydana geldi. Kızılırmak üzerinden geçen rayların bulunduğu alana giren başıboş at, başını köprü korkuluklarına sıkıştırdı. Durumu fark edenler, Sivas Belediyesi itfaiyesine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye görevlileri, uzun süren çalışmanın ardından atı kurtardı. Başıboş at, sağlık durumu kontrol edildikten sonra bırakıldı.