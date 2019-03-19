Tren Yoluna Atılan 4 Çuval Esrar Ele Geçirildi

Kaynak: İHA

Van'ın Tuşba ilçesinde tren raylarının çevresinde yapılan çalışmalarda 4 çuval içerisinde 109 kilo 110 gram toz esrar ele geçirildi.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Tebriz-Van uluslararası demiryolunun Tuşba ilçesi Gölyazı Mahallesi mevkiinden geçen tren rayları çevresinde arama yapıldığı belirtildi. Aramada, 4 adet çuval içerisinde 83 paket halinde toplam 109 kilo 110 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli ya da şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. - VAN