19 Mart 2019, 11:05
»»

Tren Yoluna Atılan 4 Çuval Esrar Ele Geçirildi

Tren yoluna atılan 4 çuval esrar ele geçirildiVAN - Van'ın Tuşba ilçesinde tren raylarının çevresinde yapılan çalışmalarda 4 çuval içerisinde 109 kilo 110 gram toz esrar ele geçirildi.

Tren yoluna atılan 4 çuval esrar ele geçirildi

VAN - Van'ın Tuşba ilçesinde tren raylarının çevresinde yapılan çalışmalarda 4 çuval içerisinde 109 kilo 110 gram toz esrar ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Tebriz-Van uluslararası demiryolunun Tuşba ilçesi Gölyazı Mahallesi mevkiinden geçen tren rayları çevresinde arama yapıldığı belirtildi. Aramada, 4 adet çuval içerisinde 83 paket halinde toplam 109 kilo 110 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddenin şüpheli/şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. Tuşba, Van, 3. Sayfa
Kaynak: İHA



YORUMLAR