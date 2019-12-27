Haberler » Güncel » Tren yolunda sıkı çalışma - Haber

Tren yolunda sıkı çalışma

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde tren yolunda hummalı bir çalışma başlatıldı.

27.12.2019 12:13 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:20 Tren yolunda sıkı çalışma
'ın ilçesinde tren yolunda hummalı bir çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre; Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından başlatılan ray bakım ve kontrol çalışmaları kapsamında Muratlı ilçesinde yüzlerce ray kontrol edildi. Tren yolu raylarının eski kaynak yerlerine yeniden kaynak çekildi. Makasların bakımı da yapıldı. Gevşeme ihtimaline karşın travers vidaları da yeniden kontrol edilerek sıkıldı. Hasar gören traverslerin yenileneceği öğrenildi. Tren yolu bakım ve onarım çalışmaları hakkında bilgiler veren ray bakım ekibi ise, demir yollarında periyodik olarak bakım çalışmalarının sürdürüldüğünü kaydederek; daha güvenli bir yolculuk için görev yaptıklarını vurguladı.

Öte yandan, güzergah üzerindeki 6 rayın 2'ye düşürülmesi için henüz bir çalışma yapılmadığı öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Türkiye, Muratlı, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:43   İEKKK'nın son toplantısında çok seslilik vurgusu - Haber
14:43   Sahte kazalarla sigorta şirketlerini 20 milyon TL dolandırmışlar - Haber
14:43   BOĞAZ'DA GEMİ KARAYA OTURDU (8) (Aktüel görüntü) - Haber
14:42   BOĞAZ'DA GEMİ KARAYA OTURDU (7) Havadan görüntüler - Haber
14:42   GEMİNİN KIYIYA ÇARPMA ANI (yüksekten geçilen görüntü) - Haber
13:34   Şehit babasına yazdıkları cezayı kendileri ödedi - Haber
13:12   Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekat bölgesine 580 bini aşkın Suriyeli mülteci geri döndü - Haber
12:40   Avcılar'da yol çöktü, kamyon mahsur kaldı - Haber
12:39   İstanbul Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu - Haber
12:33   Kanal İstanbul'u yanlış anlayan gencin yorumu olay oldu - Haber
27.12.2019 14:45:16