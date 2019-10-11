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Trend Gayrimenkul, Ülküspor ile oynayacak

Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Trend Gayrimenkulspor, ligin 4.haftasında Pazar günü Kocasinan Ülküspor maçını kazanmak istiyor.

11.10.2019 11:26Trend Gayrimenkul, Ülküspor ile oynayacak
Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Trend Gayrimenkulspor, ligin 4.haftasında Pazar günü Kocasinan Ülküspor maçını kazanmak istiyor.

Geçen sezon Kayseri 1.Amatör Küme'de şampiyon olarak tarihinde ilk kez Süper Amatör Küme'ye yükselen Trend Gayrimenkulspor peş peşe galibiyetler aldı. Transferde oluşturduğu güçlü kadro ile oynadığı 3 maçta 9 puan toplayan Trend Gayrimenkulspor, Kocasinan Ülküspor maçını da kazanmak istiyor.

Trend Gayrimenkulspor antrenörü Emin Gök, "Ligde yakaladığımız galibiyet serisini oynayacağımız Kocasinan Ülküspor karşısında da sürdürmekte kararlıyız. Sakat ve cezalı futbolcumuzun olmamasının avantajı ile çıkacağımız maçtan 3 puan ile ayrılmak istiyoruz" dedi.

13 Ekim 2019 Pazar günü Vali Muammer Güler Stadında oynanacak olan Trend Gayrimenkulspor ile Kocasinan Ülküspor karşılaşması saat 14.00'de başlayacak. - KAYSERİ

Kocasinan, Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

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