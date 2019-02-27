Trenden Ayrılan Vagonlar, Yük Trenine Çarptı

Kaynak: DHA

MALATYA'da, makinistinin manevra yaptığı trenden ayrılan 2 vagon, karşı yönden gelen yük trenine çarparak, devrildi. Yaralananın olmadığı kazada, yük treninin vagonları ile raylarda hasar oluştu.Kaza, öğle saatlerinde, Müselles İstasyonu yakınlarında meydana geldi. Makinistinin manevra yaptığı çimento yüklü trenden 2 vagon ayrıldı. Karşı yönde ilerlemeye başlayan vagonlar, 15 kilometre sonra, Dilek İstasyonu yakınlarında, Sivas yönüne giden '53513' numaralı yük trenine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle 2 vagon, devrildi. Yaralananın olmadığı kazada, yük treninin vagonları ile raylarda hasar oluştu. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan demir yolunun, vagonların kaldırılmasıyla yeniden açılacağı belirtildi.- Malatya