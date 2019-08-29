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Trendyol'da beyaz eşya satışları yüzde 160 arttı

ticaret sitesi Trendyol'da, düğün sezonunda beyaz eşya satışları yüzde 160 arttı.

29.08.2019 09:04 Trendyol'da beyaz eşya satışları yüzde 160 arttı
E-ticaret sitesi Trendyol'da, düğün sezonunda beyaz eşya satışları yüzde 160 arttı.
Trendyol açıklamasına göre, yeni evlenecek çiftler, Trendyol'un sunduğu cazip düğün paketi fırsatlarını bu yıl da kaçırmadı.
Bir önceki yıla kıyasla satışların yüzde 160 arttığı beyaz eşya kategorisinde çiftler en çok ocak, çamaşır makinesi ve buzdolabı satın aldı.
Trendyol düğün paketlerinde, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın ve ocak "beşlisi" çiftler tarafından yoğun ilgi görürken, kurutma makinesi, ankastre cihazlar ve derin dondurucular da tercih ediliyor.
Trendyol ekonomik düğün paketleri, 999 liradan başlarken, ürün çeşitlerine göre fiyatlar 11 bin liraya kadar çıkabiliyor.

Trendyol, Güncel

Kaynak: AA

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